Son Dakika Haberleri: Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir için sağanak yağış uyarısı

30 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Balıkesir için sağanak yağış uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, Balıkesir ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilerek, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki hafta boyunca bölgemiz genelinde genellikle öğleden sonraları görülecek olan yağışların, özellikle bölgemizin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Tahmin edilen kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlar sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin Cuma gününe kadar etkili olmaya devam ettikten sonra hafta sonu bölgemizde etkisini kaybedeceği bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önümüzdeki hafta boyunca önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde uzun yıllar ortalamalarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı Çanakkale'de 4,1 büyüklüğünde deprem! 3 yaşındaki Ayaz'a dehşeti yaşatan bakıcıyı işadamının dikkati ele verdi CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:24:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir için sağanak yağış uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]