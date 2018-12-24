Balıkesir İçin Soğuk Hava ve Yağış Uyarısı
53 dakika önce
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresi için soğuk hava ve yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir
ve çevresi için soğuk hava ve yağış uyarısı yaptı.
Edinilen bilgiye göre Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve çevresinin akşam saatlerinden itibaren yağışlı bir sistemin etkisine gireceği uyarısı yaptı.
Meteorolojiden yapılan değerlendirmede akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerden başlayarak zamanla bölge genelinde görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Perşembe gününe kadar süreceği açıklandı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, ""Kuzey yönlerden esecek kuvvetli ve kısa süreli fırtınayla birlikte sabah saatlerinden itibaren Çanakkale
ve Balıkesir çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İzmir
'in Kuzey ve Doğu ilçeleri ile Manisa
çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının; Pazartesi günü bölge genelinde güney yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek rüzgar nedeniyle bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, 25.12.2018 Salı gününden itibaren ise rüzgarın kuzeye dönmesi ve hızını arttırmasıyla birlikte hissedilir derecede 8-12 C azalarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
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