Balıkesir için soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Son Dakika

Balıkesir için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

07.04.2021 19:33
Balıkesir için soğuk ve yağışlı hava uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve Çanakkale için Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir ve Çanakkale için Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı.

Balıkesir ve bölge için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bu gece saatlerinden itibaren, kuzeybatı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmini yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Beklenen yağışların; Perşembe günü bölgemiz genelinde yağmur ve sağanak, Cuma günü ise bölgemizin kuzey kesimlerinde (İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimleri ile Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde) hafif yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın; Bölge genelinde Cuma ve Cumartesi günleri kuzey yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; Bölgemizin kuzeyinde Perşembe gününden, güney kesimlerinde de Cuma gününden itibaren, hissedilir derecede (6 ila12) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Yağışlı hava ve beraberindeki soğuk havanın neden olacağı buzlanma ve don olayı ile kuzey yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olup, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir." - BALIKESİR

Meteoroloji, Balıkesir, Çanakkale, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir için soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Son Dakika


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