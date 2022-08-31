Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı - Son Dakika

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