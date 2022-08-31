Balıkesir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı

31.08.2022 19:06
Balıkesir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı.

Denetimler sonucunda, 820 araç kontrol edildi, 38 araç sürücüsüne 31 bin 569 lira para cezası kesildi. 14 araç trafikten men edilirken 1 hacizli yakalamalı emri bulunan araca da el konuldu.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı - Son Dakika
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