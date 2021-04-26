Balıkesir İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den aşı çağrısı - Son Dakika

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Kovid-19 aşı sırası gelen vatandaşlara bir an önce randevu alarak aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

Keskin, yaptığı açıklamada, Balıkesir'in nüfusa göre aşılamada ülke genelinde ilk 3'te yer aldığını söyledi.

Vatandaşları virüsü yenmek aşı olmaya davet eden Keskin, "Bugüne kadar 512 bin doz aşı yaptık. Bunun 200 bini ikinci doz. Elimizdeki verilere göre 50-65 yaş grubu vatandaşlarımızın yüzde 43'ünü aşıladık. Bu süreçte evden çıkamayan ya da yatalak hastalara evde aşılama çalışmalarımızda devam ediyor." dedi.

Keskin, aşı için polikliniklerin saat 24.00'a kadar açık tutulduğunu sözlerine ekledi.