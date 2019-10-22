Balıkesir İmam Hatip Okullarının 61.yılı

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

18 Ekim 2019 Cuma günü saat 11:45'te Milli Kuvvetler Caddesinde başlayıp Zağnospaşa Camii'nde son bulan kortej yürüyüşüne Balıkesir Milletvekili Belgin Gökçe Uygur, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Balıkesir İmam Hatip Okulları Platform Başkanı Halil TAŞ, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BALIKESİR İMAM HATİP OKULLARI" FOTOĞRAF SERGİSİ

Saat 12:30'da Zağnospaşa Camii'nde son bulan kortej yürüyüşünün ardından Zağnospaşa Camii avlusunda gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Balıkesir İmam Hatip Okulları" konulu fotoğraf sergisinin açılışına Balıkesir Milletvekilleri Belgin Gökçe Uygur, Mustafa Canbey, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman, Balıkesir İmam Hatip Okulları Platform Başkanı Halil Taş ve çok sayıda idareci, öğretmen katıldı.

1950'li yıllardan günümüze kadarki süreçte Balıkesir İmam Hatip Okullarının 61.yıllık serüvenini anlatan sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceleyen protokol üyeleri zaman zaman duygusal anlar yaşadılar.

GRUP YÜRÜYÜŞ KONSERİ

18 Ekim 2019 Cuma günü saat 19.30'da Kurtdereli Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda gerçekleştirilen final programı ve Grup Yürüyüş konserine Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Müftüsü Ramazan Topcan,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, sivil toplum örgütleri temsilcileri, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan program; Kur'an-ı Kerim tilaveti, açılış konuşmaları, oratoryo gösterisi, şiirler ve Grup Yürüyüş konseri ile devam etti.

YEMEYİP YEDİREN, GİYMEYİP GİYDİREN HAYIRSEVERLERİMİZİ RAHMETLE, MİNNETLE VE ŞÜKRANLA ANIYORUM

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yakup YILDIZ: "Balıkesir İmam Hatip Okullarının Kuruluşunun 61.Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde bugün ilimizde dolu dolu programlar icra edildi. Bu güzel programların vücut bulmasında emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum.

Bu vesile ile… Balıkesir İmam Hatip Okullarının temellerini atanları; Ahmet Karatoprak Hocamız başta olmak üzere Balıkesir İmam Hatip Okullarımızın bugünlere gelmesinde çok büyük emekleri olan kıymetli hocalarımızı; yemeyip yediren giymeyip giydiren hayırseverlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. " dedi.

Grup Yürüyüş'ün ezgileriyle renk kattığı program, yıl içerisindeki başarılı çalışmaları ile ilk beşe giren İmam Hatip Okullarının müdürlerine belge takdimi ile sona erdi.