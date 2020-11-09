Balıkesir'in 2 ilçesinde 3 kırsal mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

BALIKESİR'in Dursunbey ve Bigadiç ilçelerine bağlı 3 kırsal mahalle, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

Dursunbey ilçesi kırsal Demirciler ve Şabanlar Mahalleleri ile Bigadiç ilçesine bağlı Çağış Mahallesi Covid-19 vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Dursunbey ve Bigadiç İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı. Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dursunbey ilçemize bağlı Demirciler Mahallesi ve Şabanlar Mahallesi ve Bigadiç ilçemize bağlı Çağış Mahallesi'nde (Üniversite Yerleşkesi Dışında Kalan Yerleşim Alanı) Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren karantina altına alınmıştır."