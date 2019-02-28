Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı" Başladı

Balıkesir'in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı" Başladı

56 dakika önce

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilciliği tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) desteğiyle düzenlenen "Balıkesir'in Afet Durum ve Yönetimi Çalıştayı" başladı.

Balıkesir'in Afet Durumu ve Yönetimi Çalıştayı
Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilciliği tarafından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) desteğiyle düzenlenen "Balıkesir'in Afet Durum ve Yönetimi Çalıştayı" başladı.

Karesi AVM Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinliği açılışında konuşan Vali Ersin Yazıcı, kendisinin Düzceli olduğunu ve 1999 depreminde amcası, halası ve birçok akrabasını kaybettiğini söyledi.

Birilerini suçlamak yerine afete dayanıklı binaların yapılması gerektiğini dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Düzce ve Kocaeli'de 7 yıl çalışma fırsatım oldu. Yan yana duran binaların bir tanesinde hiçbir şey yok çatlak yok, yanındaki iki bina yıkılmış. Onlarca ölüm. Nasıl izah edeceğiz? Kimi suçlayacağız? Hep birilerini mi suçlayacağız. Mühendisleri, odaları, belediyeleri suçlamak kolay ama asla ve asla kendimizi suçlamayacağız öyle mi? Onu yapmadığımız sürece bu iş düzelmez arkadaşlar. Sadece birilerini suçlayarak ulaşacağımız nokta iyi bir nokta değil. Herkes şapkasını önüne koyacak. Herhangi bir yapıyı yaparken hangi amaçla yaparken olursa olsun dürüstçe, insanca, adaletli bir şekilde hiç kimsenin kılına zarar getirmeyecek şekilde düşünecek tasarlayacak ve yapacak, vicdanında bunun sorumluluğunu her manada hissedecek."

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan da 2011 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yenilenen diri fay haritası kapsamında 5,5 ve üzerindeki büyüklüklerde deprem üreten 585 fay segmenti tespit edildiğini anlattı.

İki gün sürecek çalıştayda alanında uzman kişiler özellikle deprem ve afet konusunda tecrübelerini paylaşacak.

Programa, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün, vatandaşlar ve üniversite öğrencileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:48 Kaynak: AA

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