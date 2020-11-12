Altıeylül ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Altıeylül ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kabaklı mahallesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kabaklı mahallesin de yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Altıeylül'ün Kabaklı Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile alınan karantina bugün 12.11.2020 saat 18'den itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Kabaklı sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca destek vereceği de belirtildi. - BALIKESİR

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