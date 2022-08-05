Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

05.08.2022 15:39

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kuyualan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 15 dakika içinde yangına müdahale etti.

Yangın, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale ekibi, 3 helikopter ve 2 uçakla yapılan söndürme çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Altıeylül, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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