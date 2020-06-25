Balıkesir'in asırlık saat kulesinde "tik tak"lar 17 yıldır ona emanet - Son Dakika

Balıkesir'in asırlık saat kulesinde "tik tak"lar 17 yıldır ona emanet

Balıkesir'de depremde yıkılanın yerine 1901 yılında inşa edilen kuledeki saat, Murat Gündoğan tarafından 17 yıldır haftada iki kez kurularak aralıksız çalışması sağlanıyor.

Balıkesir'de depremde yıkılanın yerine 1901 yılında inşa edilen kuledeki saat, Murat Gündoğan tarafından 17 yıldır haftada iki kez kurularak aralıksız çalışması sağlanıyor.

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Kentin tarihi simgelerinden saat kulesi, 1829'da Giritli Mehmet Paşa tarafından Galata Kulesi'nin benzeri olarak silindir şeklinde yaptırıldı. Deprem nedeniyle 1897'de yıkılan kulenin yerine bugünkü şekliyle 1901'de yenisi inşa edildi.

Büyükşehir Belediyesinde çalışan Gündoğan, son restorasyonunu 1985'te gören ve halk arasında "Koca Saat" olarak bilinen 185 basamaklı kuleye 2003'ten bu yana haftada iki gün çıkıyor.

Murat Gündoğan, AA muhabirine, Anafartalar Caddesi'nde Kuva-yi Milliye Müzesi yanında bulunan kuleye çıkıp inerek tarihin yaşamasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Saati kurmanın yanında parçalarının yağlanması ve bakımını da yaptığını belirten Gündoğan, "Saatimiz iki mekanizmadan oluşuyor. Biri çan sistemi, diğeri saat sistemi. Mekanik olarak aşağı doğru inen ağırlıklar var. Salı ve cuma günleri bunların kurma işini yapıyorum. Bu sayede saat çalışıyor. İki mekanizma kurulmadığı takdirde saat çalışmaz." dedi.

Kuledeki 4 saat de aynı zamanı gösteriyor

"Koca Saat"in özelliklerine değinen Gündoğan, ahşap merdivenlerin yapılışından beri özelliğini koruduğunu aktardı.

Gündoğan, şöyle konuştu:

"Saatimizin bir diğer özelliği, 4 tarafından saatin kaç olduğunu görebilmemiz. 4 ayrı noktaya komut veren mekanizma saatin 4 cephede de aynı olmasını sağlıyor. Saat manuel olduğu için kurmadığımızda çalışmıyor. Haftada iki gün gelerek kuruyorum, bakımını yapıyorum. Salı günü saat ve çanı ayrı ayrı kurduğumda, cuma gününe kadar çalışması devam ediyor. Cuma günü aynı saatte gelip yeniden kurup bakımını yaparak işime devam ediyorum."

Saatin ana gövdesi üzerinden ayar yapabildiğini dile getiren Gündoğan, bu sayede ileri ya da geri kalan saati ayarlayarak akrep ve yelkovanı doğru noktaya getirdiğini sözlerine ekledi.

Balıkesir, Gündoğan, Deprem, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'in asırlık saat kulesinde 'tik tak'lar 17 yıldır ona emanet - Son Dakika

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