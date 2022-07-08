Balıkesir'in Ayvalık açıklarında rahatsızlanan vatandaşa tıbbı tahliye - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'in Ayvalık açıklarında rahatsızlanan vatandaşa tıbbı tahliye

08.07.2022 09:11
Balıkesir'in Ayvalık açıklarında rahatsızlanan vatandaşa tıbbı tahliye

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında ticari bir yatta rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında ticari bir yatta rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında ticari bir yatta rahatsızlanan bir kişi için kaptan Sahil Güvenlik'ten tıbbi tahliye talep etti. Bölgede görev yapan Sahil Güvenlik botu hızlı bir şekilde ticari yata ulaşarak sağlık ekipleri ile birlikte denizde rahatsızlanan bir kişiyi alarak Ayvalık Limanında 112 sağlık ekiplerine teslim etti. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'in Ayvalık açıklarında rahatsızlanan vatandaşa tıbbı tahliye - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 09:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'in Ayvalık açıklarında rahatsızlanan vatandaşa tıbbı tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement