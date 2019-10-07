Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 35 düzensiz göçmen yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 35 düzensiz göçmen yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 erkek, 6 kadın, 10 çocuk, 23 Suriye, 7 Somali, 3 Irak ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:21 Kaynak: İHA
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