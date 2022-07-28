Ayvalık açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.07.2022 20:38
Ayvalık açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" bot unsurları, 58 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

YORUMLAR
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İYİ Parti Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı yaptı İYİ Parti Balıkesir'de seçim güvenliği toplantısı yaptı Kamyon alev alev yandı Kamyon alev alev yandı
Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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