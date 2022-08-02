Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-61) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisinde Yunan adasına gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Botuna alınarak karaya çıkarıldı ve insani yardım yapıldıktan sonra yasal işlemlerinin yapılması ardından Göç İdaresi Kurumuna teslim edildiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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