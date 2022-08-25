Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.08.2022 22:14
Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarındaki Göz kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "KB-4305 ve KB-4510" botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" tarafından kurtarıldı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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