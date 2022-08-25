Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "KB-4305 ve KB-4510" botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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