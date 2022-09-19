Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.09.2022 21:58
Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 36 kişi, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" tarafından kurtarıldı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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