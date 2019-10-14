Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk...
44 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı, kayıp bir çocuğu arama çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:28 Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı, kayıp bir çocuğu arama çalışması başlatıldı.
Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A'da seri üretime geçilecek