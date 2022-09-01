Jandarma ekipleri 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika
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Jandarma ekipleri 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi

01.09.2022 11:56
Jandarma ekipleri 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipleri gerçekleştirdikleri çalışma ilçe tarihinin en büyük sentetik uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdiler.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlının aracında 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ile bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma ekipleri 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma ekipleri 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika
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