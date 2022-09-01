İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlının aracında 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ile bir uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma ekipleri 15 bin 560 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi - Son Dakika

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