Balıkesir'de 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

31.08.2022 20:52
Balıkesir'de 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde jandarma görevlilerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı araştırma sonucu bir araçta yapılan aramada 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde jandarma görevlilerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı araştırma sonucu bir araçta yapılan aramada 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda bir kişinin Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin aracı tespit edildi. Yol üzerinde önlem alan jandarma akibinin durdurduğu araçta yapılan aramada; 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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