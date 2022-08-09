Ayvalık'ta orman yangınlarına karşı atlı jandarma önlemi - Son Dakika
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Ayvalık'ta orman yangınlarına karşı atlı jandarma önlemi

09.08.2022 15:14
Ayvalık'ta orman yangınlarına karşı atlı jandarma önlemi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın atlı birlikleri, orman yangınlarıyla mücadele dahilindeki denetimlere destek veriyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın atlı birlikleri, orman yangınlarıyla mücadele dahilindeki denetimlere destek veriyor.

Balıkesir Valiliğince Meteorolojiden alınan hava tahmini raporlarına göre sıcaklık değerlerinin yükseldiği bugünlerde, mevsimsel ve insani faktörlere dayalı olarak yangın riskinin artması sonucunda 23 Haziran 2022 tarihinden itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınlara bu bölgele giriş-çıkışların kısıtlanması ve kesinlikle mangal ateşi yakılmamasına ait karar doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ormanlık alanlarda çalışmalarına devam eden ekiplere, plajların güvenliği için görevli olan Gökçen ve Erciyes isimli atlar ile bu atların süvarileri Jandarma Kıdemli Çavuş Kadir Yılmaz ve Jandarma Astsubay Çavuş Cemil Paköz de destek veriyor.

Jandarmanın atlı birliklerinin denetimiyle karşılaşan vatandaşlardan Nihal Dilli, ormanlık alanlarda bile jandarmanın her an bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ben atlı jandarma timlerinin ormanlık alanları en iyi şekilde koruduklarını düşünüyorum. Daha önce atlı kır bekçileri vardı. Şimdi ise çok şükür jandarmanın da böylesi önemli konuda görev yapan atlı timleri var. Bana göre atların ormanlık alanlarda her yere girebilecek konumda olması bu görevi daha da önemli kılıyor. Bana göre jandarmanın ekip arabalarıyla ormanları denetlemesindense, atlı timlere bu denetimleri gerçekleştirmeleri daha doğru bir uygulama. Zira ormanda ateş ya da mangal yapanlara anında müdahale edebilecek konumda olduklarına inanıyorum. Üstelik bu sevimli yaratıklar, çok da güzeller" dedi.

Ahmet Aksu isimli vatandaş ise, atlı jandarma timlerince ormanlık alanların denetlenmesinin son derece olumlu bir karar olduğunu vurgulayarak, "Ormanların en ücra köşelerine jandarma araçlarıyla, motosiklet timlerinin girebilmesi mümkün değildi. Bu araçların giremediği alanlara atlı jandarma timleri rahatlıkla girebilir ve en azından mangal yakmaya çalışanları daha kolay yakalayabilir. Bu yüzden de atlı timlerin bu anlamla son derece önemli bir görevi üstlendiklerini düşünüyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta orman yangınlarına karşı atlı jandarma önlemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta orman yangınlarına karşı atlı jandarma önlemi - Son Dakika
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