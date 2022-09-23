Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "Denize Nefes" adıyla yaptığı denetimlerde, Ayvalık Limanı'na kayıtlı bir balıkçı teknesinin, yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yaptığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Kuzey Ege, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.