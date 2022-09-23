Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

23.09.2022 23:38
Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığının "Denize Nefes" adıyla yaptığı denetimlerde, Ayvalık Limanı'na kayıtlı bir balıkçı teknesinin, yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yaptığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, teknedeki 23 çuvala konulmuş toplam 750 kilogram deniz patlıcanına ve yasa dışı avcılıkta kullanılan malzemelere el koydu.

Tekne sahibi ve teknedekiler hakkında yasal işlem başlatan ekipler, el koydukları deniz patlıcanlarını denize dökerek doğal yaşam alanlarına bıraktı.

YORUMLAR
500
BALIKESİR'E GELEN ÖĞRENCİLER TERMİNALDE KARŞILANDI BALIKESİR'E GELEN ÖĞRENCİLER TERMİNALDE KARŞILANDI Balıkesir'e kayıt için gelen üniversitelileri otogarda Vali Şıldak karşıladı Balıkesir'e kayıt için gelen üniversitelileri otogarda Vali Şıldak karşıladı
Kaynak: AA

Kuzey Ege, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
22:44 İbrahim Kalın yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı görüşecek mi?
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 23:38:37. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de kaçak avlanılan 750 kilogram deniz patlıcanına el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement