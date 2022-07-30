Ayvalık'ta 8 göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 8 göçmen yakalandı

30.07.2022 17:25
Ayvalık'ta 8 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 8 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 8 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde bir fiber tekne ile Ayvalık açıklarında göçmenlerin olduğunu belirleyen Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek teknedeki 8 göçmeni ele geçirdi.

Yakalanan göçmenleri Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getiren ekipler, göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.

Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Midilli Adası, Balıkesir, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 8 göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta 8 göçmen yakalandı - Son Dakika
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