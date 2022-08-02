Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

02.08.2022 14:39
Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik botun içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, hemen harekete geçerek botu durdurdu.

Yakalanan 29 göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Burada göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Yakalanan göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

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Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı Ayvalık açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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