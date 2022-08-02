Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik botun içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, hemen harekete geçerek botu durdurdu.

Kaynak: AA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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