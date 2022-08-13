Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Balıkesir, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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