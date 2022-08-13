Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı

13.08.2022 07:38
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiği öğrenilen göçmenler kurtarılarak, Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi.

Göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapan Sahil Güvenlik ekipleri, 28 göçmeni Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderdi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Balıkesir, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 28 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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