Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ayvalık açıklarında lastik bir bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçerek, lastik botu durdurup göçmenleri ele geçirdi. Ayvalık'ın Cunda Adası 'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. 10 göçmenin Balıkesir Göç İdaresi'ne götürüleceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayvalık'ta 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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