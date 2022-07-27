Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

27.07.2022 11:39
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 6 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 organizatör gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 6 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmalarda, daha önce cezaevine girip serbest bırakılan, istinaf mahkemesinde haklarındaki tahliye kararı bozulan 6 FETÖ/PDY şüphelisinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacağı bilgisine ulaşıldı. Jandarmanın yaptığı araştırmada şüphelilerin tekne kiraladıkları tespit edilerek, Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile operasyon hazırlıkları başlatıldı.1 organizatör ve 6 FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin meslekten ihraç edilen eski astsubay ve infaz koruma memuru oldukları belirtildi.


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Kaynak: DHA

Midilli Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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