Yatla Yunanistan'a kaçma girişimine organizatörler dahil 7 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Yatla Yunanistan'a kaçma girişimine organizatörler dahil 7 tutuklama

04.08.2022 13:10
Yatla Yunanistan'a kaçma girişimine organizatörler dahil 7 tutuklama

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yelkenli yatla kaçmaya çalıştıkları belirlenerek adliyeye sevk edilen, 3'ü terör örgütü PKK/KCK üyesi 6 kişi ile organizatör oldukları ileri sürülen 1'i yabancı uyruklu 5 şüpheliden toplam 7'si tutuklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yelkenli yatla kaçmaya çalıştıkları belirlenerek adliyeye sevk edilen, 3'ü terör örgütü PKK/KCK üyesi 6 kişi ile organizatör oldukları ileri sürülen 1'i yabancı uyruklu 5 şüpheliden toplam 7'si tutuklandı. Diğer 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir grup PKK/KCK terör örgütü üyesinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olduğunu ve İstanbul ile Edremit'te göçmen kaçaklığı yapan bazı kişilerle bağlantıya geçtiklerini tespit etti. Şüphelilerin 31 Temmuz'da yelkenli yat ile Ayvalık'tan denize açılacakları da belirlendi. Bunun üzerine Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile irtibata geçilip, koordinasyon sağlandı. Ertesi gün Sahil Güvenlik ekipleri, Altınova Mahallesi Madra Çayı karşısında, kaptanlığını H.T.'nin yaptığı ve içinde 8 kişi bulunan yatı durduruldu. Yatta bulunan ve organizatör olduğu anlaşılan H.T. ve Irak uyruklu B.H.H. ile yine yat içindeki Ş.K., H.B., C.Y., T.P., E.D. ve Çin uyruklu H.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, organizatör olduğu saptanan Y.A., A.K. ve S.A.'yı da yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 4 bin 880 euro, 11 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Yelkenli yata da el koyuldu.

Şüphelilerden C.Y.'nin, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, H.B.'nin 'askeri yasak bölgelere girme' suçundan yakalama kararı olduğu, E.D. ve T.P.'nin 'terör örgütüne üye olma' suçlarından kayıtlarının bulunduğu, Çinli H.Y.'nin de 'uyuşturucu madde ticareti'nden yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan 11 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.Y., organizatörler S.A., Y.A., A.K. ve H.T.'nin yanı sıra T.P. ve Çin uyruklu H.Y. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 6 şüpheli ile 5 organizatör, Balıkesir'de yakalandı Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 6 şüpheli ile 5 organizatör, Balıkesir'de yakalandı
Kaynak: DHA

Yunanistan, Hisarcık, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yatla Yunanistan'a kaçma girişimine organizatörler dahil 7 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
14:29 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Emirhan İlkhan açıklaması: 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz
14:27 KPSS'nin iptal edilmesi sonrası tüm adaylardan özür dileyen ÖSYM Başkanı Ersoy yeni süreci açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:09:01. #1.13#
SON DAKİKA: Yatla Yunanistan'a kaçma girişimine organizatörler dahil 7 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement