Ayvalık'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Ayvalık'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

15.09.2022 13:41
Ayvalık'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Furkan Demirbaş, eski Ayvalık Belediye Başkanı Ahmet Tüfekçi, ilçe protokolü, belediye meclisi üyeleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda kişi katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, törende yaptığı konuşmada, tarihin en önemli zaferlerinden biri olan Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya'nın 29 Mayıs 1919'da ateşlediği ilk kurşun ile yanan bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin, 15 Eylül 1922'de Ayvalık'ın kurtuluşuyla taçlandığını ifade eden Ergin, şöyle konuştu:

"Milli Mücadelede ilk kurşununun, 28 Mayıs 1919 günü Ayvalık'ta karaya çıkan işgalci Yunan kuvvetlerine karşı, Yarbay Ali Bey (Ali Çetinkaya) komutasındaki 172. Alay tarafından atıldığı tarihi bir gerçektir. Bu ilk direnişte Üsteğmen Fahri Bey ile 3 nefer şehit olmuşlardı. 172. Alay'ın ilk kurşunları ulusal onurumuzdur. Ayvalık'ta bu ilk kurşun atıldığında Gazi Mustafa Kemal Paşa henüz Kurtuluş Savaşı'nı başlatmamıştı. Bu tarih Atamızın 'kongreler' yoluyla halkı örgütleme faaliyetine girişmek üzere Anadolu'ya geçtiği günlerdir. Bu günler Milli Mücadeleyi yürütecek olan istiklal ordusunun kuruluş günleridir, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin sonunda kurulabilmiştir. Bu topraklardaki mücadeleyi veren atalarımızın torunları olmaktan onur ve kıvanç duymalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bölgeye Yarbay Ali Çetinkaya'yı göndermesinin ne kadar stratejik ve ne kadar önemli bir hamle olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. İyi ki buradaydılar, iyi ki vardılar ve o makus talih değiştirerek bugünlere gelmemize sebep oldular."

Tören, öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuması, halk oyunları gösterisi, başarılı sporculara protokol tarafından ödüllerinin verilmesi, Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseri ve resmigeçit ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Ali Çetinkaya, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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