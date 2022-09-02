Alzaymır hastası C.A, kaybolduktan iki gün sonra asayiş timi tarafından Çamucu Mahallesi'ne yaklaşık 1,5 kilometre mesafede çalılık ve ağaçlık arazide bulundu.

İl Jandarma Komutanlığınca bir dron timi, 3 komando timi, 6 asayiş timi, iki jandarma trafik timi, iz takip köpeği, AFAD ekipleri ve 50 kişilik mahalle halkının katılımı ile oluşturulan arama ekipleri arazide çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balya'da kaybolan 77 yaşındaki alzaymır hastası kadın bulundu - Son Dakika

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