Bandırma'da trafik kazası - Son Dakika
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Bandırma'da trafik kazası

29.08.2022 13:47
Bandırma'da trafik kazası

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bandırma Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Murat D. yaralandı. Olay, Atatürk Caddesi'nde 81 AAD 259 plakalı aracın hatalı dönüş yapmasıyla 10 DM 992 plakalı motosiklet sürücüsü Murat D.'nin araca çarpması sonucu meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde motosiklet sürücüsüne 112 Acil Sağlık Ekipleri müdahale etti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da trafik kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da trafik kazası - Son Dakika
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