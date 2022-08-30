Bandırma'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

30.08.2022 20:42
Bandırma'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aralarında husumet bulunan iki şahsın bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aralarında husumet bulunan iki şahsın bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet olduğu öne sürülen N.A ve V.A Bandırma Atatürk Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce N.A., bıçakla V.A'yı sol kolundan yaralayarak olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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