Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin devam eden merkezi derslik inşaatındaki izolasyon malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Balıkesir, İtfaiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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