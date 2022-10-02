Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü

02.10.2022 14:18

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin inşaatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin devam eden merkezi derslik inşaatındaki izolasyon malzemelerinin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yapılan incelemelerde depolanmakta olan klima dış ünitelerinin yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, İtfaiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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