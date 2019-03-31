Son Dakika Haberleri: Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Tolga...

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Tolga...

3 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Tolga Tosun kazandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Tolga..., System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Tolga Tosun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tolga Tosun 48 bin 900 oy aldı.

-Tosun'un özgeçmişi-

İlk ve orta öğreniminmi Bandırma da tamamladı. 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 14 yıldır, avukatlık yapmakta.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Tolga Tosun, Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir, Bandırma, Güncel
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