Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Tolga...
3 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Tolga Tosun kazandı.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Tolga Tosun
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tolga Tosun 48 bin 900 oy aldı.
-Tosun'un özgeçmişi-
İlk ve orta öğreniminmi Bandırma da tamamladı. 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 14 yıldır, avukatlık yapmakta.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:57 Kaynak: AA
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