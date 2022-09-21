Alınan bilgiye göre, Çepni Mahallesi'nde yaşayan Ünal İhtiyar (46) 4 gün önce henüz bilinmeyen nedenle park halindeki biçerdöverden düştü. Ağır yaralanan İhtiyar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de biçerdöverden düşen kişi öldü - Son Dakika

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