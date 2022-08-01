Bandırma'da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Bandırma'da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu

01.08.2022 21:35
Bandırma'da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef olurken, 300 adet saman balyası ile 3 ton buğday ve mısır ezmesi de zarar gördü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef olurken, 300 adet saman balyası ile 3 ton buğday ve mısır ezmesi de zarar gördü.

Yangın, Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 1582. Sokak ile 1621. Sokağın kesiştiği bölgedeki bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan yangında 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef olurken, 300 adet saman balyası, 3 ton buğday ve mısır ezmesi de zarar gördü. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu - Son Dakika
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