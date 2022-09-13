Kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi için adli işlem başlatılırken ele geçirilen iskambil kağıtları ile kumardan elde edildiği tespit edilen 3 bin 500 liraya işlem yapılmak üzere el konuldu.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta kumar oynandığı bilgisini alan Bandırma Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından söz konusu adrese baskın düzenlendi.

Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Asayiş Büro, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de kumar operasyonu - Son Dakika

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