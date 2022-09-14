Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu

14.09.2022 15:03
Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizin sahile yakın bölgesinde erkek cesedi bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizin sahile yakın bölgesinde erkek cesedi bulundu.

"L İskele" olarak bilinen bölgede suda bir kişinin hareketsiz olduğunu gören balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bülent K. (54) olduğu anlaşılan kişinin, gece kayalıklardan denize düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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