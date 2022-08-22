Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü

22.08.2022 11:57
Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir taksici tarafından genç kıza atılan rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajların ortaya çıkmasının ardından taksi şoförü öfkeli ağabey ve mahalleli tarafından darp edildi.

Bandırma ilçesindeki bir taksi durağında ticari taksi şoförlüğü yapan M.Z. (57), iddialara göre 18 yaşındaki bir genç kıza uzun bir süredir rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajlar atması sebebiyle genç kızın ağabeyi tarafından çalıştığı taksi durağında darp edildi.

KIZA ATILAN MESAJLAR GÖSTERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine genç kıza atılan mesajlar gösterildi. Genç kızın ağabeyi, ticari taksi şoförü M.Z. hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine taksi şoförünün ifadesini aldı. Olay, mahkemeye intikal etti.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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