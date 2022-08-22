Taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

22.08.2022 12:03
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü darp edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü darp edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir taksi durağında ticari taksi şoförlüğü yapan M.Z. (57), iddialara göre 18 yaşındaki bir genç kıza uzun bir süredir rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajlar atması sebebiyle genç kızın ağabeyi tarafından çalıştığı taksi durağında darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine genç kıza atılan mesajlar gösterildi. Genç kızın ağabeyi, ticari taksi şoförü M.Z. hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine taksi şoförünün ifadesini aldı.

Olay, mahkemeye intikal etti.

(Gökhan Dağlı - İHA)

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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