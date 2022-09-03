Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı

03.09.2022 14:19
Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karşı şeride geçen araçta aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karşı şeride geçen araçta aynı aileden 6 kişi yaralandı.

34 VA 2449 plakalı aracın şoförü H.K. (43) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralananlar A.K. (41), Y.K.(12), F.K. (39), E.K. (11) ve E.K. (2) 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika
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