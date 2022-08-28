Geminin kazanında, tamir sırasında patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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Geminin kazanında, tamir sırasında patlama: 2 yaralı

28.08.2022 20:11
Geminin kazanında, tamir sırasında patlama: 2 yaralı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde limanda demirli bulunan geminin buhar kazanında tamir sırasında meydana gelen patlamada gemi teknisyeni Halit Demir (45) ile ikinci mühendis Harun Duran (50) yaralandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde limanda demirli bulunan geminin buhar kazanında tamir sırasında meydana gelen patlamada gemi teknisyeni Halit Demir (45) ile ikinci mühendis Harun Duran (50) yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'nın 5 numaralı rıhtımında demirli bulunan Malta bandıralı Torc Valetta isimli gemide meydana geldi. Buhar kazanının tamir edildiği sırada, bilinmeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sırasında gemi teknisyeni Halit Demir (45) ile gemi ikinci mühendisi Harun Duran (50) yaralandı. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gemide patlama sonrası çıkan yangın ise gemi personeli tarafından kısa sürede söndürüldü.Patlamanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Halit Demir, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geminin kazanında, tamir sırasında patlama: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Geminin kazanında, tamir sırasında patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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