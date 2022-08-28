Edinilen bilgiye göre baca kısmında yapılan kaynak bakımdan kaynaklanan buhar brülöründen birinin patlama sonucu 2 kişinin yaralandı. Yaralılardan birinin gemi ikinci mühendisi Harun Duran, diğerinin gemi teknisyeni Halit Demir olduğu anlaşılırken olaya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bandırma Grup Amirliği ekipleri olay yerindeki müdahaleleri ile birlikte yaralılar 112 acil ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Malta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı - Son Dakika

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