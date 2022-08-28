Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı - Son Dakika
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Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı

28.08.2022 19:23
Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde limanda demirli olan Malta bandıralı Torc isimli gemide meydana gelen gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde limanda demirli olan Malta bandıralı Torc isimli gemide meydana gelen gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre baca kısmında yapılan kaynak bakımdan kaynaklanan buhar brülöründen birinin patlama sonucu 2 kişinin yaralandı. Yaralılardan birinin gemi ikinci mühendisi Harun Duran, diğerinin gemi teknisyeni Halit Demir olduğu anlaşılırken olaya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bandırma Grup Amirliği ekipleri olay yerindeki müdahaleleri ile birlikte yaralılar 112 acil ekiplerine teslim edildi. 2 yaralı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Malta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da geminin buhar kazanı patladı - Son Dakika
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