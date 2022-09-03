Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı

03.09.2022 16:02
Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

H.K. (43) idaresindeki 34 VA 2449 plakalı hafif ticari araç, Bandırma- Bursa kara yolunda refüjü aştıktan sonra karşı şeride devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki A.K. (39), Y.K. (12), E.K. (2), F.K. (39) ve E.K. (11) yaralandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı Bandırma'da trafik kazası: 6 yaralı Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı 'Hidromakit' TEKNOFEST KARADENİZ'de Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı 'Hidromakit' TEKNOFEST KARADENİZ'de
Kaynak: AA

Balıkesir, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te ABD Başkanı Bush'la ilgili anısını anlattı
15:01 İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Şeker, traktör kullandığı sırada yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybetti
14:58 İç çamaşırsız şekildeki dansı ve frikiğiyle konuşulan Selen Görgüzel'den bomba pozlar
14:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alındı
14:43 30 yıl sonra bir araya gelen İzel, Çelik ve Ercan'ın konserinde endişe yaratan anlar: Baygınlık geçiren İzel'in yardımına arkadaşları koştu
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
14:34 Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
13:34 TFF binasına ateş açan zanlı ifade verdi: Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim, federasyonu hedef almadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 16:03:44. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement