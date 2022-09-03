Sürücü ile araçtaki A.K. (39), Y.K. (12), E.K. (2), F.K. (39) ve E.K. (11) yaralandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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