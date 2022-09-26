Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Mustafa Turan (54) yönetimindeki 10 K 2870 plakalı motosiklet, kırsal Ergili Mahallesi'nde devrildi.
Vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Turan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Mustafa Turan'ın cenazesi, Bursa Adli Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin çalışması sürüyor.
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