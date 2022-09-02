Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinden, Bursa toptancı haline giden 54 AGB 764 plakalı Cahit Karateke (55) kontrolündeki kamyon motor kısmından alev aldı. Alevi gören sürücü kamyonu durdurup inerken, yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale gelirken, karayolundaki ulaşım bir süre trafiğe kapatıldı. Kamyonun içerisinde bulunan şeftalilerin bir kısmı yangından zarar gördü. Emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken yangında zarar görmeyen meyvelere bir başka kamyona taşındı. Zarar gören kamyon çekici vasıtasıyla çekildi ve yol normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Seyir halinde şeftali yüklü kamyon alev aldı - Son Dakika

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