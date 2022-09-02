Seyir halinde şeftali yüklü kamyon alev aldı - Son Dakika
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Seyir halinde şeftali yüklü kamyon alev aldı

02.09.2022 10:54
Seyir halinde şeftali yüklü kamyon alev aldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki meyve yüklü kamyon alev aldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki meyve yüklü kamyon alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden, Bursa toptancı haline giden 54 AGB 764 plakalı Cahit Karateke (55) kontrolündeki kamyon motor kısmından alev aldı. Alevi gören sürücü kamyonu durdurup inerken, yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında alev topuna dönen kamyon kullanılamaz hale gelirken, karayolundaki ulaşım bir süre trafiğe kapatıldı. Kamyonun içerisinde bulunan şeftalilerin bir kısmı yangından zarar gördü. Emniyet ekipleri güvenlik önlemleri alırken yangında zarar görmeyen meyvelere bir başka kamyona taşındı. Zarar gören kamyon çekici vasıtasıyla çekildi ve yol normale döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halinde şeftali yüklü kamyon alev aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halinde şeftali yüklü kamyon alev aldı - Son Dakika
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