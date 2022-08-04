Alınan bilgiye göre, Seyit B. idaresindeki 10 Y 3221 plakalı saman yüklü tır, Çanakkale-Bandırma kara yolu Bezirci mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kaynak: AA

Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de saman yüklü tır yandı - Son Dakika

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