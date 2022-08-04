Balıkesir'de saman yüklü tır yandı - Son Dakika
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Balıkesir'de saman yüklü tır yandı

04.08.2022 20:45
Balıkesir'de saman yüklü tır yandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyit B. idaresindeki 10 Y 3221 plakalı saman yüklü tır, Çanakkale-Bandırma kara yolu Bezirci mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 13 personel sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 4 saatte söndürülen yangında saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Manyas'ta ziyaretlerde bulundu Saman yüklü tır alev alev yandı Saman yüklü tır alev alev yandı
Kaynak: AA

Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de saman yüklü tır yandı - Son Dakika

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