Balıkesir'de saman yüklü tır yandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Seyit B. idaresindeki 10 Y 3221 plakalı saman yüklü tır, Çanakkale-Bandırma kara yolu Bezirci mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 13 personel sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu 4 saatte söndürülen yangında saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
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