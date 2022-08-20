Bandırma Sunullah Mahallesi Moralı sokakta bir evde çıkan yangın çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Evde bulunan çamaşır makinasının birden alev alması sonucunda evden dumanlar yükselmeye başlayınca ev sahibi ve çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundular. Bandırma itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü ve kontrol altına alınarak soğutma işleminde bulunuldu. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak üzere incelemede bulundular. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bandırma'da Yangın - Son Dakika

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