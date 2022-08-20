Bandırma'da Yangın - Son Dakika
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Bandırma'da Yangın

20.08.2022 16:04
Bandırma'da Yangın

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sunullah Mahallesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sunullah Mahallesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bandırma Sunullah Mahallesi Moralı sokakta bir evde çıkan yangın çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Evde bulunan çamaşır makinasının birden alev alması sonucunda evden dumanlar yükselmeye başlayınca ev sahibi ve çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundular. Bandırma itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü ve kontrol altına alınarak soğutma işleminde bulunuldu. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak üzere incelemede bulundular. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da Yangın - Son Dakika

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