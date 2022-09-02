Bandırma'da İbranice yazılı dini kitap ele geçirildi - Son Dakika
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Bandırma'da İbranice yazılı dini kitap ele geçirildi

02.09.2022 11:20
Bandırma'da İbranice yazılı dini kitap ele geçirildi

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda İbranice yazılı dini kitap ile sikke ve yüzük ele geçirildi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çok sayıda İbranice yazılı dini kitap ile sikke ve yüzük ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği  görevlilerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, dün operasyon düzenlendi. Şüpheyle durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 4 kişinin üzerlerindeki  aramada, tarihi eser oldukları değerlendirilen, 8 deri üzerine İbranice yazılı dini motifli kitap, 1 deri üzerine İbranice yazılı dini motifli parşömen, 28 sikke, 2 yüzük, 1 metal obje ile 2 dedektör ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bandırma'da İbranice yazılı dini kitap ele geçirildi - Son Dakika

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