Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

02.09.2022 01:32
Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik kentte çalışma başlattı.

Ekipler, durdurdukları şüpheli bir araçta, deri üzerine İbranice yazılı dini motifli 8 kitap, İbranice yazılı dini motifli bir parşömen, 28 sikke, 2 yüzük, 1 metal obje ve 2 dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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