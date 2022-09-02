Ekipler, durdurdukları şüpheli bir araçta, deri üzerine İbranice yazılı dini motifli 8 kitap, İbranice yazılı dini motifli bir parşömen, 28 sikke, 2 yüzük, 1 metal obje ve 2 dedektör ele geçirdi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

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